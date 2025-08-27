GRABADO el 27-08-2025

Poste a punto de colapsar en urb. Primavera

Un poste inclinado y corroído mantiene en vilo a los vecinos de la avenida Valcárcel, en la urbanización Primavera de Trujillo. La base de la estructura se encuentra totalmente destruida y el poste amenaza con desplomarse sobre una vivienda de tres pisos, generando temor entre los residentes de la zona. A la emergencia se suma la presencia de cables colgando, algunos de ellos eléctricos, que ponen en riesgo directo a las familias.



De acuerdo con el testimonio de un vecino, el daño habría sido provocado el pasado jueves, cuando un camión que transitaba por la zona impactó contra el poste, debilitando su estructura.



La situación se agrava debido a que por la avenida circulan constantemente vehículos de carga pesada, sin tomar en cuenta que en la avenida Túpac Amaru se ejecutan obras.



Pese a que los moradores han reportado el peligro a la empresa responsable, hasta el momento no reciben respuesta ni atención técnica para atender la emergencia.



Los cables sueltos y el poste ladeado continúan allí, incrementando la angustia de quienes viven cerca y ven cada día el riesgo de un accidente mayor.



Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades y a la empresa a cargo del servicio para que dispongan la reparación inmediata de la infraestructura. Advierten que, de no intervenir a tiempo, el desplome del poste podría provocar una tragedia.



