GRABADO el 26-08-2025

Cierran local e intervienen a dos requisitoriados

La Policía Nacional del Perú, junto al prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez, realizó un operativo inopinado en coordinación con las juntas vecinales y rondas campesinas en el distrito de Pacanga centro poblado Pacanguilla provincia de Chepén. La intervención se ejecutó en diversos bares nocturnos y locales de dudosa reputación con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en la zona y verificar si locales cuentan con las licencias de funcionamiento respectivas.



Durante el operativo, las autoridades competentes inspeccionaron cada ambiente encontrando a usuarios en el interior de varios establecimientos.



Algunos locales no contaban con las condiciones ni permisos adecuados para su funcionamiento. Asimismo, se intervino a dos personas con requisitoria vigente, uno de ellos por el delito de omisión a la asistencia familiar.



Ambos fueron trasladados a la comisaría y luego al penal. Lo cuestionable es que representantes de gobiernos locales brillen por su ausencia cuando deben realizar estas fiscalizaciones de manera permanente.



Las rondas, juntas vecinales y la PNP continuarán con estas acciones en las diversas jurisdicciones, a fin de prevenir actos delictivos y garantizar mayor tranquilidad a la población, sobre todo en espacios públicos.



