Equipo de Producción:

Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN

Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Producción Técnica: CARRILLO LOZA ALEJANDRO

Desde Revista CARETAS

Alerta internacional: Palta peruana Hass con elevados niveles de cadmio.

Violento enfrentamiento entre Independiente de Avellaneda contra Universidad de Chile.

PUENTE PIEDRA: Supuesto delincuente muere atropellado tras intentar robar un celular.

SMP: Escolar sufre desmayo tras ser asaltada en el paradero Caquetá.

Maduro en su hora cero Mar de Fondo.

SJL: Brutal choque entre dos buses deja a sus conductores heridos.

Docente de la UNMSM amenaza a estudiantes de la sede Oyón.

Dos influencers sobreviven a violento choque mientras comían y grababan contenido.

Rafael Lopez Aliaga se pronuncia contra la burocracia.

Toledo suplica en audiencia ser llevado a una clínica por su "delicado" estado de salud.

MOTOS: El MTC amplía plazo para usar cascos y chalecos.

Martín Vizcarra reapareció en audiencia tras ser detenido en Barbadillo.

Extorsionadores detonan explosivo en un condominio ubicado frente a la PUCP.

SJL: Bus que se estrelló contra la estación Santa Rosa del tren eléctrico deja heridos.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

