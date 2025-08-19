GRABADO el 19-08-2025

Toledo suplica en audiencia ser llevado a una clínica por su "delicado" estado de salud

Durante una audiencia relacionada con el proceso que busca revertir la condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados a los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht, el expresidente Alejandro Toledo suplicó entre lágrimas ser llevado a una clínica por su "delicado" estado de salud. Sin embargo, el INPE desmintió su versión, indicando que el condenado se encuentra estable.



Desde Revista CARETAS

