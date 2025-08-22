GRABADO el 22-08-2025

Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026

Fernando Armas sobre Ricardo Morán: Ahora todo lo toma broma.

Fernando Armas sobre Yo Soy: A Ricardo Morán le soplaban las respuestas a mí nada.

Caretas en el 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁: 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗿í𝗮 𝟱.𝟬, especialistas comparten su visión.

Sepadal se pronuncia y afirma que continuará el servicio tras derrame de petróleo en el río Rímac.

San Martín: Hombre le echa gasolina a delincuentes para evitar robo.

Alerta internacional: Palta peruana Hass con elevados niveles de cadmio.

PUENTE PIEDRA: Supuesto delincuente muere atropellado tras intentar robar un celular.

SMP: Escolar sufre desmayo tras ser asaltada en el paradero Caquetá.

Maduro en su hora cero Mar de Fondo.

SJL: Brutal choque entre dos buses deja a sus conductores heridos.

Docente de la UNMSM amenaza a estudiantes de la sede Oyón.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

