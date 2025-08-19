GRABADO el 19-08-2025

MOTOS: El MTC amplía plazo para usar cascos y chalecos

motos El MTC amplió el plazo para usar cascos y chalecos. Las sanciones comenzarán el 18 octubre de 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!



Cascos certificados: obligatorios en todo el Perú.

Chaleco con placa: obligatorio solo en Lima y Callao.



