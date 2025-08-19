GRABADO el 19-08-2025

Martín Vizcarra reapareció en audiencia tras ser detenido en Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra reapareció de manera virtual en la audiencia por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, luego de que se dictara prisión preventiva en su contra. Su conexión fue seguida en vivo y marcó su primera participación pública desde que fue recluido.

vizcarra martínvizcarra esnoticia policianacional actualidad

Desde Revista CARETAS

MOTOS: El MTC amplía plazo para usar cascos y chalecos.

Martín Vizcarra reapareció en audiencia tras ser detenido en Barbadillo.

Alejandro Toledo suplica en audiencia ser llevado a una clínica por su "delicado" estado de salud.

Extorsionadores detonan explosivo en un condominio ubicado frente a la PUCP.

SJL: Bus que se estrelló contra la estación Santa Rosa del tren eléctrico deja heridos.

Dirigente de APP intenta besar a César Acuña durante presentación oficial.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario.

Horóscopo de la semana con Caretas Géminis, libra, acuario.

Horóscopo con Caretas Cáncer, Piscis, Escorpio.

Por qué cayó el largarto TresxSiete 174.

Dentro del CASO VIZCARRA LUIS MIGUEL CAYA Perú 2026 .

VIZCARRA EN PRISIÓN JORGE DEL CASTILLO Perú 2026 .

Se viene CADE ELECTORAL María Isabel León Perú 2026 .

Confesiones, risas e imitaciones Fernando Armas EllosEllas.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

