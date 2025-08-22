GRABADO el 22-08-2025

Sepadal se pronuncia y afirma que continuará el servicio tras derrame de petróleo en el río Rímac

Esta mañana se reportó un derrame de petróleo en el río Rímac tras volcadura de camión cisterna. Ante esto, el gerente general de Sedapal ha mencionado que el servicio de agua no será paralizado y que el hecho no afectará la calidad del agua.



