GRABADO el 20-08-2025

SJL: Brutal choque entre dos buses deja a sus conductores heridos

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 6:00 a. m., en la estación Caja de Agua de la Línea 1, en San Juan de Lurigancho.

Un bus del Corredor Azul impactó contra una unidad de la empresa Etulsa, dejando a los conductores heridos y generando gran congestión vehicular en la zona.



El Cuerpo General de Bomberos y la ATU acudieron de inmediato para atender la emergencia y trasladar a los afectados a una clínica local.



Accidente CorredorAzul Tráfico Accidente

Desde Revista CARETAS

