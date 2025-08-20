GRABADO el 20-08-2025

PUENTE PIEDRA: Supuesto delincuente muere atropellado tras intentar robar un celular

PUENTE PIEDRA: Esta tarde se reportó un grave hecho: un sujeto, tras robar un celular, intentó cruzar una carretera y fue atropellado por un vehículo. Según información preliminar, el delincuente habría perdido la vida en el lugar.



Autoridades investigan lo ocurrido.



Actualidad Policiales InseguridadCiudadana NoticiasPerú Atropello Lima Delincuencia

Desde Revista CARETAS

