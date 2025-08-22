GRABADO el 22-08-2025

San Martín: Hombre le echa gasolina a delincuentes para evitar robo

Esta madrugada dos delicuentes intentaron perpetrar un robo contra el personal de un grifo ubicado en la región San Martín. La víctima, al ser acorralada, se defiendió echándoles gasolina.



El acto asustó a los criminales, quienes huyeron en la moto lineal por la carretera. La policía se encargará de realizar las investigaciones para identificar a los responsables.



¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios



ultimahora ultimominuto noticiasperú perunoticias actualidad

Desde Revista CARETAS

Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .

Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .

Fernando Armas sobre Ricardo Morán: Ahora todo lo toma broma.

Fernando Armas sobre Yo Soy: A Ricardo Morán le soplaban las respuestas a mí nada.

Caretas en el 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁: 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗿í𝗮 𝟱.𝟬, especialistas comparten su visión.

Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .

Sepadal se pronuncia y afirma que continuará el servicio tras derrame de petróleo en el río Rímac.

San Martín: Hombre le echa gasolina a delincuentes para evitar robo.

DESDE CUSCO INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .

Alerta internacional: Palta peruana Hass con elevados niveles de cadmio.

PUENTE PIEDRA: Supuesto delincuente muere atropellado tras intentar robar un celular.

SMP: Escolar sufre desmayo tras ser asaltada en el paradero Caquetá.

Maduro en su hora cero Mar de Fondo.

SJL: Brutal choque entre dos buses deja a sus conductores heridos.

Docente de la UNMSM amenaza a estudiantes de la sede Oyón.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.