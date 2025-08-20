GRABADO el 20-08-2025

SMP: Escolar sufre desmayo tras ser asaltada en el paradero Caquetá

¡ATENCIÓN! Escolar es asaltada en un concurrido paradero en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio. El delincuente logró huir debido a la falta de personal policial e instantes después, la menor sufrió un desmayo debido a la conmoción.



Desde Revista CARETAS

