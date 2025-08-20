GRABADO el 20-08-2025

Maduro en su hora cero Mar de Fondo

Violento enfrentamiento entre Independiente de Avellaneda contra Universidad de Chile.

PUENTE PIEDRA: Supuesto delincuente muere atropellado tras intentar robar un celular.

SMP: Escolar sufre desmayo tras ser asaltada en el paradero Caquetá.

Maduro en su hora cero Mar de Fondo.

SJL: Brutal choque entre dos buses deja a sus conductores heridos.

Docente de la UNMSM amenaza a estudiantes de la sede Oyón.

Dos influencers sobreviven a violento choque mientras comían y grababan contenido.

Rafael Lopez Aliaga se pronuncia contra la burocracia.

Toledo suplica en audiencia ser llevado a una clínica por su "delicado" estado de salud.

MOTOS: El MTC amplía plazo para usar cascos y chalecos.

Martín Vizcarra reapareció en audiencia tras ser detenido en Barbadillo.

Extorsionadores detonan explosivo en un condominio ubicado frente a la PUCP.

SJL: Bus que se estrelló contra la estación Santa Rosa del tren eléctrico deja heridos.

Dirigente de APP intenta besar a César Acuña durante presentación oficial.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

