21-08-2025

ISRAEL intensifica BOMBARDEOS y prepara ofensiva en Ciudad de GAZA Gestión

Israel ha aprobado un plan militar para conquistar CiudaddeGaza, considerado el último bastión de Hamás en la Franja. El gobierno de BenjaminNetanyahu ha ordenado la movilización de 60.000 reservistas, mientras intensifica los bombardeos y ordena la evacuación de la población civil hacia el sur.



Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado a hospitales y organizaciones humanitarias que reubiquen su personal y equipamiento ante el inminente avance. La comunidad internacional exige un alto al fuego, pero Netanyahu enfrenta presiones internas para continuar la ofensiva y rechazar cualquier tregua temporal.



En este video explicamos el plan israelí para Gaza, la respuesta de Hamás, el impacto en la población civil y los dilemas que enfrenta la diplomacia internacional.



Israel Gaza Netanyahu Hamás Guerra



