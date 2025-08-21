GRABADO el 21-08-2025

HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión

El HuracánErin se fortaleció este miércoles en aguas del Atlántico y ahora es categoría 2, generando una alertadeinundaciones en CarolinadelNorte y una zonadevigilancia en la costa este de EstadosUnidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmaron que un avión cazahuracanes registró su intensificación. Sigue en vivo la trayectoria de Erin mientras se desplaza a unas 400 millas (645 km) al este de Cabo Hatteras, donde ya se declaró estado de emergencia. Además, se registraron evacuaciones y cierres de carreteras como la Highway 12 por inundaciones en las Outer Banks. Mantente informado sobre los mapas, recomendaciones oficiales y el avance en tiempo real del huracán más poderoso hasta ahora esta temporada. ¿Estás en zona de riesgo? Te mostramos cómo estar preparado. noticiashoy breakingnews coberturaoceanica

noticiashoy breakingnews internacionales EstadosUnidos HuracánErin CarolinadelNorte inundaciones evacuaciones OleajePeligroso Atlántico estadoemergencia Huracán

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24.

Noticias del 22 de agosto: MADURO LLAMA A ALISTAMIENTO NACIONAL POR AMENAZAS DE EEUU  Noticiero.

TERREMOTO de 7.5 en CHILE sacude ANTÁRTICA: alerta de TSUNAMI fue descartada Gestión.

ONU declara la HAMBRUNA en GAZA y acusa a ISRAEL de obstruir ayuda humanitaria Gestión.

LOÚLTIMO Atentado en CALI con CARRO BOMBA deja muertos y decenas de heridos Gestión.

Noticias del 21 de agosto: MADURO ADVIERTE CÁRCEL POR INGRESO SIN PERMISO A VENEZUELA Noticiero.

MADURO ACUSADO DE "NARCOTERRORISTA" POR LA DEA Y RESPALDA SU CAPTURA RADAR24.

HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión.

Noticias del 21 de agosto: VENEZOLANOS EXPECTANTES ANTE LLEGADA DE BUQUES  Noticiero.

ISRAEL intensifica BOMBARDEOS y prepara ofensiva en Ciudad de GAZA Gestión.

Noticias del 20 de agosto: EE.UU. AMENAZA A MADURO "USAREMOS TODO NUESTRO PODER" Noticiero.

EE.UU. controlará IDEOLOGÍAS y redes sociales en SOLICITUDES de VISA Gestión.

Estos son los TRES BUQUES de GUERRA que EE.UU. envió a Venezuela para combatir el NARCOTRÁFICO.

EE.UU. PUEDE NEGARTE LA VISA EN 2025 POR TUS IDEAS RADAR24.

Noticias del 20 de agosto: TRUMP DESCARTA TROPAS EN UCRANIA, PERO EVALÚA APOYO AÉREO Noticiero.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24

video

Noticias del 22 de agosto: MADURO LLAMA A ALISTAMIENTO NACIONAL POR AMENAZAS DE EEUU  Noticiero

video

TERREMOTO de 7.5 en CHILE sacude ANTÁRTICA: alerta de TSUNAMI fue descartada Gestión

video

ONU declara la HAMBRUNA en GAZA y acusa a ISRAEL de obstruir ayuda humanitaria Gestión

video

LOÚLTIMO Atentado en CALI con CARRO BOMBA deja muertos y decenas de heridos Gestión

video

Noticias del 21 de agosto: MADURO ADVIERTE CÁRCEL POR INGRESO SIN PERMISO A VENEZUELA Noticiero

video

MADURO ACUSADO DE "NARCOTERRORISTA" POR LA DEA Y RESPALDA SU CAPTURA RADAR24

video

HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión

video

Noticias del 21 de agosto: VENEZOLANOS EXPECTANTES ANTE LLEGADA DE BUQUES  Noticiero

video

ISRAEL intensifica BOMBARDEOS y prepara ofensiva en Ciudad de GAZA Gestión

video

Noticias del 20 de agosto: EE.UU. AMENAZA A MADURO "USAREMOS TODO NUESTRO PODER" Noticiero

video

EE.UU. controlará IDEOLOGÍAS y redes sociales en SOLICITUDES de VISA Gestión

video

Estos son los TRES BUQUES de GUERRA que EE.UU. envió a Venezuela para combatir el NARCOTRÁFICO

video

EE.UU. PUEDE NEGARTE LA VISA EN 2025 POR TUS IDEAS RADAR24

video

Noticias del 20 de agosto: TRUMP DESCARTA TROPAS EN UCRANIA, PERO EVALÚA APOYO AÉREO Noticiero

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 22 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo