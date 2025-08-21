HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión
El HuracánErin se fortaleció este miércoles en aguas del Atlántico y ahora es categoría 2, generando una alertadeinundaciones en CarolinadelNorte y una zonadevigilancia en la costa este de EstadosUnidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmaron que un avión cazahuracanes registró su intensificación. Sigue en vivo la trayectoria de Erin mientras se desplaza a unas 400 millas (645 km) al este de Cabo Hatteras, donde ya se declaró estado de emergencia. Además, se registraron evacuaciones y cierres de carreteras como la Highway 12 por inundaciones en las Outer Banks. Mantente informado sobre los mapas, recomendaciones oficiales y el avance en tiempo real del huracán más poderoso hasta ahora esta temporada. ¿Estás en zona de riesgo? Te mostramos cómo estar preparado. noticiashoy breakingnews coberturaoceanica
noticiashoy breakingnews internacionales EstadosUnidos HuracánErin CarolinadelNorte inundaciones evacuaciones OleajePeligroso Atlántico estadoemergencia Huracán
