Capturan a tres sospechosos de violento atentado con explosivos en Las Quintanas.

Momentos de terror vivieron los vecinos de la calle Lizarzaburu en urb. Las Quintanas.

Fuerte explosión en urb. Las Quintanas arruinó fiesta de cumpleaños.

Cosmos Noticias Digital.

Cosmos Noticias Digital.

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín.

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz.

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual.

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios.

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP.

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas.

Docentes de institutos protestan por mejoras salariales.

Parque Yonel Arroyo muestra avances, pero aún luce deteriorado.

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

