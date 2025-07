GRABADO el 25-07-2025

¿Qué dijo CHICHARITO HERNÁNDEZ? Lo acusan de promover "masculinidad tóxica" Gestión

La directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana FloraTristán, Liz Meléndez, rechazó con firmeza las declaraciones machistas del futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández, quien recientemente pidió a las mujeres dejarse liderar por los hombres y encarnar su energía femenina cuidando el hogar. Para Meléndez, estas frases revelan una profunda inseguridad masculina y una visión retrógrada de los vínculos afectivos y los roles de género.



La defensora de derechos de las mujeres señaló que figuras públicas como Hernández deben asumir con responsabilidad su influencia, especialmente sobre adolescentes y jóvenes que lo siguen en redes sociales. Aplaudió la decisión del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) de no renovarle el contrato al jugador, calificándola como un paso importante para frenar la normalización de discursos machistas en el deporte y los medios.



Cuando alguien con ese nivel de visibilidad transmite mensajes que perpetúan el patriarcado y la subordinación femenina, no solo hiere, sino que contribuye a reforzar violencias estructurales, expresó Meléndez. Además, instó a los clubes, ligas deportivas y patrocinadores a actuar con coherencia frente a estos casos.



El video que desató la controversia, publicado por Hernández en su cuenta de Instagram, ha sido ampliamente criticado por organizaciones feministas en México y América Latina. La Comisión de Género de la FMF ya inició un proceso sancionador contra el jugador, con apercibimientos por promover estereotipos sexistas.



