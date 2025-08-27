GRABADO el 27-08-2025

Noticias del 27 de agosto: MADURO DESPLIEGA BUQUES Y DRONES CONTRA AMENAZA DE TRUMP

El gobierno de Venezuela anunció este martes un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales del CaribeSur. Según el ministro de Defensa, VladimirPadrinoLópez, la medida fue ordenada por NicolásMaduro para reforzar la protección de la soberanía venezolana y detener el avance de embarcaciones de la ArmadaDeEEUU. Este despliegue se suma al traslado de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia dentro de la OperaciónRelámpagoDelCatatumbo, con medios aéreos, inteligencia y helicópteros.



Por su parte, EstadosUnidos difundió imágenes del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima, compuesto por el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el transporte USS San Antonio y el desembarco USS Fort Lauderdale. Estos tres navíos trasladan más de 4.500 efectivos militares y 2.200 marines como parte del plan del presidente DonaldTrump para combatir a los cárteles de droga en América Latina.



En Gaza, el ejército de Israel confirmó que su ataque contra un hospital, donde murieron cinco periodistas, tenía como objetivo una cámara de observación de Hamás usada para coordinar ataques contra las tropas israelíes. Según las FDI, seis de los fallecidos eran terroristas, incluyendo uno acusado de haber participado en el ataque del 7 de octubre de 2023.



En Alemania, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto para aumentar el reclutamiento militar. El plan contempla que, de forma voluntaria, el ejército alcance los 260.000 soldados activos, unos 80.000 más que en la actualidad, en un esfuerzo por reforzar la seguridad en Europa.



En Colombia, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay, anunció que asumirá el lugar de su hijo como candidato presidencial del Centro Democrático en las elecciones de 2026. El dirigente afirmó que continuará el legado político de su familia y representará a la derecha en la próxima contienda electoral.



