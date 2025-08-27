GRABADO el 27-08-2025

¿MADURO YA PREPARA SU FUGA A NICARAGUA CON FAMILIA Y ORO A BORDO? RADAR24

El periodista Jaime Bayly alertó que, tras el aumento de la presión militar y judicial desde EE. UU., Nicolás Maduro podría estar preparando su fuga a Nicaragua junto a su familia incluida su esposa, hijo y los tres que ella tuvo anteriormente y parte de su fortuna, presuntamente en efectivo, euros y lingotes de oro, transportados en un Conviasa desde Maiquetía hacia Managua. Esta versión se sustenta en el seguimiento de vuelos por plataformas como FlightRadar24 y en testimonios de Emmanuel Rincón, quienes indican que Nicaragua bajo el control de Ortega y Murillo sería su refugio predilecto ante un eventual colapso político. Analistas nicaragüenses advierten que este destino podría no ser un salvavidas seguro, sino una desesperada jugada con riesgos ocultos. HOY en RADAR24 analizamos esta información.



fugaMaduro Nicaragua familia oro Conviasa fugaMaduroNicaragua presidenciaVenezuela alianzaOrtegaMurillo Bayly FlightRadar24



