27-08-2025

¿Qué sabemos sobre el TIROTEO en una escuela católica de MINNEAPOLIS? Gestión

La policía de Minnesota confirmó la identidad del atacante responsable del tiroteo en la escuela católica Annunciation, donde se celebraba una misa de inicio de clases. El ataque dejó 3 niños muertos y al menos 17 heridos, la mayoría menores de edad.



El jefe de policía Brian OHara calificó el hecho como un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y confirmó que el agresor, un joven de poco más de 20 años, se quitó la vida tras disparar desde el exterior con un rifle.



Los relatos de estudiantes, padres y testigos revelan el pánico vivido dentro de la iglesia, donde muchos niños se escondieron y rezaron por sus vidas.

Este atentado ocurre en medio de una ola de violencia armada que afecta a EstadosUnidos y de falsas alarmas de tiroteos en universidades de todo el país.



