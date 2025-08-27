GRABADO el 27-08-2025

Noticias del 27 de agosto: MADURO ESCAPARÁ DE VENEZUELA A MANAGUA SÍ AVANZA EE.UU. Noticiero

El periodista peruano JaimeBayly y reportes de la cadena internacional NTN24 revelaron que el dictador de Venezuela, NicolásMaduro, estaría preparando un plan de escape hacia Nicaragua. Según las fuentes, esta estrategia se da ante la presión creciente del gobierno de EstadosUnidos, que ha intensificado sus amenazas y movimientos militares en la región. El despliegue de la flota naval norteamericana en el Caribe ha despertado fuertes especulaciones sobre el futuro del régimen chavista y la posibilidad de que Maduro busque asilo en territorio aliado para evitar un eventual colapso político en Caracas.



En paralelo, el gobierno de Venezuela, a través de su ministro de Defensa, VladimirPadrinoLópez, anunció un patrullaje militar con drones y buques de la Armada en el CaribeSur. El operativo tiene como objetivo proteger la soberanía nacional frente al avance de la ArmadaDeEEUU, que a su vez sostiene que sus operaciones forman parte de la lucha contra el narcotráfico internacional. Además, se recuerda que un día antes, las autoridades venezolanas enviaron 15.000 efectivos a la frontera con Colombia dentro de la OperaciónRelámpagoDelCatatumbo, con despliegue de helicópteros, sistemas de inteligencia y exploración aérea.



En EstadosUnidos, la tragedia golpeó a la comunidad de Minnesota tras un tiroteo masivo en una iglesia católica de Minneapolis. Según la policía local, tres niños fallecieron y al menos 17 personas resultaron heridas, la mayoría de ellos menores de edad. El ataque ha generado conmoción en todo el país y reaviva el debate sobre el control de armas en la nación norteamericana, especialmente en lugares de reunión como escuelas e iglesias.



Finalmente, en el ámbito académico y político, la administración de DonaldTrump habría solicitado un pago no menor a 500 millones de dólares a la Universidad de Harvard como condición para recuperar el financiamiento federal. Esta medida, considerada innegociable según medios locales, abre un nuevo debate sobre la independencia de las universidades y el uso del presupuesto público como herramienta política. El caso ha provocado indignación en el sector educativo y podría convertirse en uno de los temas más discutidos de la agenda nacional en EE.UU.



