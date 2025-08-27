VENEZUELA ordena patrullaje con BUQUES y DRONES ante llegada de barcos de EEUU a sus costas Gestión
El gobierno de Venezuela anunció este martes un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales del CaribeSur. El ministro de Defensa, VladimirPadrinoLópez, explicó que la medida fue ordenada por el presidente NicolásMaduro con el fin de reforzar la soberanía marítima frente al avance de embarcaciones de la ArmadaDeEstadosUnidos.
La decisión se produce un día después del traslado de 15.000 efectivos militares a la frontera con Colombia, en el marco de la OperaciónRelámpagoDelCatatumbo. Este despliegue contempla el uso de helicópteros, plataformas de inteligencia, sistemas de escucha y exploración aérea para reforzar las operaciones antidrogas y asegurar las zonas limítrofes.
Según el régimen de Maduro, el refuerzo militar responde a una escalada de acciones hostiles de EstadosUnidos. Sin embargo, la administración norteamericana insiste en que la presencia naval se enmarca en planes de lucha contra el narcotráfico internacional, sin intención de invadir territorio venezolano.
