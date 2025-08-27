GRABADO el 27-08-2025

¿Cuáles son los presuntos vínculos entre NICOLÁS MADURO y el CÁRTEL DE LOS SOLES? Gestión

La presión internacional contra el CartelDeLosSoles crece: EstadosUnidos, Argentina, Paraguay y Ecuador ya lo han declarado oficialmente como grupo terrorista internacional. Esta red, liderada por altos mandos militares del chavismo y vinculada directamente a NicolásMaduro, ha sido acusada de narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento a grupos ilegales como Hezbolá, disidencias de las FARC y el ELN.



La decisión de estos gobiernos responde a evidencias presentadas por agencias de inteligencia y centros de estudio. La recompensa por Maduro asciende a 50 millones, y los bienes de su entorno han sido congelados por más de 700 millones.



noticiashoy breakingnews CartelDeLosSoles terrorismo Maduro Argentina Ecuador Paraguay sanciones narcoterrorismo



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



Cartel de los Soles

grupo terrorista designado

Argentina reconoce terrorismo

Ecuador declara cartel terrorista

Paraguay sanciona organización

Maduro vinculado a crimen

recompensa por Nicolás Maduro

terrorismo y narcotráfico

organización criminal chavismo

Hezbolá y el chavismo

FARC y ELN en Venezuela

dictadura bajo investigación

narcoterrorismo transnacional

sanciones internacionales

bloqueo de bienes chavistas

narcoestado Venezuela

resoluciones antiterrorismo

registro de organizaciones terroristas

intervención regional coordinada

crimen organizado latinoamericano

Desde Diario Gestión

¿BRASIL TIENE UN PLAN SECRETO PARA SALVAR A MADURO DE EE.UU.? RADAR24.

Noticias del 29 de agosto: SOLDADOS VENEZOLANOS PROMETEN DAR LA VIDA POR MADURO Noticiero.

COLOMBIA ordena la MILITARIZACIÓN de la FRONTERA con VENEZUELA ante avance de EEUU Gestión.

SOLDADOS VENEZOLANOS prometen DAR SU VIDA por defender a VENEZUELA y a NICOLÁS MADURO Gestión.

MADURO asegura que "NO HAY FORMA" de que EEUU invada VENEZUELA en medio de tensión MILITAR Gestión.

Noticias del 28 de agosto: EE.UU. DETENDRÁ A MADURO PARA QUE RESPONDA POR SUS DELITOS Noticiero.

ROBIN WESTMAN: el joven de 23 años autor de la MASACRE en escuela católica de MINNEAPOLIS Gestión.

¿Cuáles son los 8 BUQUES de GUERRA que envió EE.UU. al CARIBE que asustan a MADURO? Gestión.

EXMILITARES EXILIADOS SE SUMAN A EE.UU PARA COMBATIR AL CÁRTEL DE LOS SOLES RADAR24.

Noticias del 28 de agosto: MADURO DENUNCIA AMENAZA NUCLEAR DE TRUMP EN EL CARIBE Noticiero.

MADURO denuncia AMENAZA NUCLEAR de TRUMP y exige retiro de SUBMARINO NUCLEAR del Caribe Gestión.

SENADORES mexicanos se enfrentan a GOLPES tras debate sobre EE.UU. y cárteles Gestión.

Noticias del 27 de agosto: MADURO ESCAPARÁ DE VENEZUELA A MANAGUA SÍ AVANZA EE.UU. Noticiero.

¿Por qué TRUMP exige PAGO de USD 500 MILLONES a HARVARD? ¿UN TRATO JUSTO O EXTORSIÓN? Gestión.

¿Cuáles son los presuntos vínculos entre NICOLÁS MADURO y el CÁRTEL DE LOS SOLES? Gestión.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.