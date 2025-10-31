Noticias 31 de octubre: TRUMP NIEGA HABER DECIDIDO ATAQUE CONTRA BASES DE VENEZUELA Noticiero
La administración del presidente Donald Trump rechazó las informaciones del Miami Herald y del The Wall Street Journal que aseguraban la aprobación de un ataque directo contra instalaciones militares en Venezuela. Aunque el mandatario aseguró no haber tomado tal decisión, el despliegue naval y militar de Estados Unidos en el Caribe continúa generando preocupación en la región por su posible transición hacia un conflicto más amplio.
En paralelo, la United Nations (ONU) instó a EE.UU. este viernes a parar los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental, calificándolos de ejecuciones extrajudiciales. Estas operaciones, que dejaron al menos 60 víctimas mortales recientemente, han puesto en tela de juicio la legalidad internacional de los bombardeos en aguas internacionales sin un marco claro de conflicto armado.
A nivel doméstico, el gobierno de Trump, a través del Department of Health and Human Services, ordenó que los estados investiguen a beneficiarios de Medicaid para determinar su elegibilidad según su estatus migratorio. El secretario Robert F. Kennedy Jr. justificó la medida como parte de una estrategia para proteger los fondos públicos y garantizar que tales programas atiendan únicamente a quienes cumplen con la ley.
Finalmente, en materia climática, el huracán Huracán Melissa, el más poderoso en casi un siglo en el Atlántico, golpeó las Antillas: dejó al menos 30 muertos en Haití, 19 en Jamaica y devastó partes de Cuba mientras avanzaba rumbo a Bermudas. El fenómeno se produjo en medio de una región ya tensionada por actividades militares y narcotráfico, lo que añade una dimensión humanitaria al escenario estratégico actual.
ataque instalaciones militares Venezuela descartado
reducción contactos diplomáticos EEUUVenezuela
ataques a narcolanchas Caribe extrajudiciales
orden investigar elegibilidad Medicaid inmigrantes EE.UU.
huracán Melissa devastación Haití Jamaica Cuba
Venezuela EEUU ataquemilitar diplomaciaInternacional narcolanchas ejecucionesextrajudiciales Medicaid migraciónEEUU huracánMelissa desastreCaribe seguridadGlobal
