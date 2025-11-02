LA REPRESIÓN EN VENEZUELA BUSCA SEMBRAR MIEDO I radarclips
El sociólogo venezolano, Rafael Uzcátegui advirtió que el régimen de NicolásMaduro atraviesa una fase de control total y represión sistemática, ejecutada principalmente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Explicó que el gobierno ha reactivado mecanismos de delación ciudadana mediante una aplicación que permite denunciar a otros venezolanos, fomentando un clima de miedo y vigilancia permanente. Uzcátegui señaló que incluso dos adolescentes fueron condenadas a diez años de prisión por estampar una camiseta con la imagen vandalizada de Hugo Chávez, lo que demuestra dijo la saña con la que el poder busca silenciar cualquier opinión contraria y frenar la demanda ciudadana de un cambio político.
