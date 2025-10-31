MADURO amenaza a los VENEZOLANOS que apoyen a EE.UU.: Pedirá la pérdida de nacionalidad Gestión
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia una revisión constitucional para permitir la pérdida de la nacionalidad venezolana a quienes según él colaboren con ejércitos extranjeros o promuevan una invasión al país.
Durante su discurso, Maduro aseguró que ningún vendepatria debería conservar los derechos de un ciudadano si actúa en contra de la soberanía nacional, y citó al opositor Leopoldo López como ejemplo de quienes, a su juicio, trabajan con gobiernos imperialistas para desestabilizar Venezuela.
El anuncio ha provocado amplia polémica, pues analistas y sectores opositores lo interpretan como una maniobra política para intimidar a disidentes y exiliados, en un contexto de tensiones internas y crisis social. La propuesta también reabre el debate sobre los límites del poder presidencial y el respeto a los derechos constitucionales en el país.
