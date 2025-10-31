GRABADO el 31-10-2025

HABLA CAPITÁN QUE INTENTÓ DERROCAR A MADURO RADAR24

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanza su punto más alto. Según informes de The Wall Street Journal y The Miami Herald, la Casa Blanca estaría preparando ataques aéreos contra objetivos militares del régimen de Nicolás Maduro, identificados por su conexión directa con el Cártel de los Soles.



Fuentes citadas por ambos medios señalan que se han marcado bases aéreas, puertos y pistas clandestinas operadas por las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que servirían para el traslado de narcóticos hacia el Caribe y Norteamérica.



Mientras Donald Trump niega públicamente los ataques, analistas recuerdan que ha hecho lo mismo en operaciones anteriores, como en Irán, justo antes de ejecutarlas. En paralelo, el Pentágono ha cerrado el espacio aéreo cerca de Puerto Rico por razones de seguridad nacional, mientras el portaaviones USS Gerald Ford se desplaza hacia el Caribe junto a una flota de destructores y embarcaciones de apoyo.



Desde Caracas, el régimen chavista moviliza marchas y discursos antiimperialistas, mientras el capitán Javier Nieto Quintero, del grupo Caribe, advierte que Venezuela ya entró en la fase previa a un conflicto armado. El exoficial de inteligencia Fabián Di Costa reveló además la presencia del grupo paramilitar ruso Wagner en Venezuela, encargado según sus fuentes de un plan de extracción y huida para Nicolás Maduro en caso de que se concrete una ofensiva estadounidense.



Hoy en Radar 24, con la conducción de Cintia Garreta, analizamos qué hay detrás de esta operación, el rol de la CIA, el Comando Sur y el Kremlin, y las posibles consecuencias de un enfrentamiento militar en el continente. ¿Se trata de una guerra psicológica o de los últimos preparativos antes del ataque?



02:00 EE.UU. prepara ataque militar en Venezuela

03:04 Trump descarta ataque mientras comandos se mantienen alertas

04:04 Marines realizan ejercicios de fuego real en el Caribe

05:45 Senadores demócratas bloqueados en sesión sobre Venezuela

06:25 Jorge Rodríguez llama a la unidad del Caribe frente a EE.UU.

09:25 Chavismo marcha contra despliegue militar de EE.UU.

11:21 Cap. Nieto Quintero del grupoCarive analiza amenazas y posibles fracturas en Venezuela

21:30 Precio del petróleo sube ante tensión por posible ataque a Venezuela

23:03 Fabián DiCosta, ex oficial de inteligencia militar alerta sobre operaciones de Wagner en Venezuela

33:59 Maduro anuncia lanzamiento de minisatélite con Alex Saab





EstadosUnidos Venezuela NicolásMaduro DonaldTrump Radar24 Gestión noticiashoy breakingnews Caribe Wagner Portaaviones CIA Geopolítica ConflictoInternacional



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



ataques aéreos en Venezuela

Estados Unidos contra el chavismo

preparativos militares en el Caribe

USS Gerald Ford en misión

Donald Trump niega ataques

bases militares del narcotráfico

Cártel de los Soles Venezuela

grupo Wagner en Caracas

plan de fuga de Nicolás Maduro

intervención militar en Venezuela

cierre del espacio aéreo Puerto Rico

CIA y Comando Sur operaciones

guerra psicológica contra Maduro

conflicto Estados Unidos Venezuela

alianza Rusia Venezuela

mercenarios rusos en América Latina

tensión internacional en el Caribe

exmilitares venezolanos en el exilio

transición política en Venezuela

crisis final del chavismo

Desde Diario Gestión

LA REPRESIÓN EN VENEZUELA BUSCA SEMBRAR MIEDO I radarclips.

Noticias 2 de noviembre: POSIBLE ACCIÓN MILITAR DE EEUU EN NIGERIA TRAS ASESINATO DE CRISTIANOS.

"WAGNER" CUSTODIARÍA LA SALIDA DE MADURO ANTE PRESIÓN DE EE.UU. I Gestión.

RUSIA ENVÍA MERCENARIOS DEL GRUPO WAGNER PARA PROTEGER A MADURO I radarclips.

Noticias 1 de noviembre: EE.UU. AUMENTA PRESIÓN MILITAR EN VENEZUELA.

EE.UU. despliega portaaviones nuclear y bombarderos frente a Venezuela Gestión.

Noticias 31 de octubre: TRUMP NIEGA HABER DECIDIDO ATAQUE CONTRA BASES DE VENEZUELA Noticiero.

CAPITÁN VENEZOLANO QUE INTENTÓ DE DERROCAR A MADURO Gestión.

Trump rechaza acusaciones de planear ataque militar contra Venezuela Gestión.

HABLA CAPITÁN QUE INTENTÓ DERROCAR A MADURO RADAR24.

India reanuda compras de petróleo ruso pese a sanciones de EE.UU. Gestión.

¿HAY LUZ VERDE PARA INTERVENCIÓN EN VENEZUELA? I radarclips.

Noticias 31 de octubre: TRUMP USARÁ AL MEDICAID PARA IDENTIFICAR A MIGRANTES ILEGALES Gestión.

MADURO amenaza a los VENEZOLANOS que apoyen a EE.UU.: Pedirá la pérdida de nacionalidad Gestión.

EN CUATRO DÍAS EMPIEZA LA FIESTA, ADVIERTE ASESOR DE CASA BLANCA Gestión.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.