Noticias 2 de noviembre: POSIBLE ACCIÓN MILITAR DE EEUU EN NIGERIA TRAS ASESINATO DE CRISTIANOS
El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos prepararse para una posible intervención militar en Nigeria, acusando al gobierno nigeriano de permitir el asesinato sistemático de cristianos. Según declaró, bien podría entrar ahora, armas en mano, para eliminar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades y advirtió que suspenderá toda ayuda si el país no actúa con rapidez.
Nigeria respondió rechazando las acusaciones. El gobierno de Bola Tinubu afirmó que la libertad de culto está garantizada por la Constitución y que el país no aceptará medidas que pongan en riesgo su soberanía. Analistas señalan que esta escalada podría alterar el equilibrio geopolítico en el África Occidental y abrir una crisis diplomática entre ambos países.
En el Caribe, el secretario de guerra Pete Hegseth anunció un nuevo ataque militar estadounidense contra un buque de narcotraficantes en aguas internacionales, en el marco de lo que la administración considera una campaña de contranarcoterrorismo. Los informes indican que al menos tres personas fallecieron en el ataque, y suma una serie de acciones que según fuentes han dejado más de sesenta víctimas en menos de dos meses.
Aunque Washington asegura que estas operaciones son esenciales para interrumpir rutas de estupefacientes, críticos sostienen que podrían violar el Derecho Internacional y equivaler a ejecuciones extrajudiciales, al no mediar proceso ni evidencia pública suficiente. Este vídeo explora los marcos legales, los riesgos de soberanía regional y las posibles repercusiones diplomáticas.
intervención militar Nigeria EE.UU.
ataque buque narcotráfico Caribe
Trump militariza narcotráfico
cumbre APEC Corea del Sur tecnología
asesinato alcalde Uruapan Michoacán
Shenzhou21 acoplamiento estación china
base lunar China 2030
TrumpNigeria NarcotráficoCaribe BuqueAtaqueEEUU CumbreAPEC2025 ViolenciaCártelesMexicana EspacioChino Shenzhou21
