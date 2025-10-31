Trump rechaza acusaciones de planear ataque militar contra Venezuela Gestión
El presidente de EstadosUnidos, Donald Trump, declaró este viernes que no está considerando actualmente ordenar ataques militares dentro de Venezuela, desmintiendo informes del diario Miami Herald que sugerían lo contrario. Según medios, el gobierno habría estado evaluando acciones contra objetivos militares en Venezuela vinculados al narcotráfico, como parte de su ofensiva en el Caribe. Esta negativa llega tras semanas de tensión en la región y despliegues navales en aguas fronterizas. ¿Cuál es el verdadero alcance de su estrategia?. noticiashoy breakingnews internacionales
