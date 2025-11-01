EE.UU. despliega portaaviones nuclear y bombarderos frente a Venezuela Gestión
Estados Unidos ha desplegado el portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, bombarderos estratégicos B-1B y B-52, destructores, submarinos y cazas F-35 a pocos kilómetros de Venezuela. Washington asegura que se trata de una operación contra el narcoterrorismo, pero Caracas lo considera una amenaza directa de invasión.
Nicolás Maduro denuncia que EE.UU. prepara una intervención y acusa a la CIA de planear ataques de falsa bandera. Mientras tanto, más de 57 personas han muerto en bombardeos estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Pacífico. ¿Es una disuasión militar o el inicio de algo más grande?
Venezuela EstadosUnidos Maduro Portaaviones TensiónMilitar Caribe Geopolítica USSgeraldRFord BombarderosB1 Trump
