GRABADO el 31-10-2025

India reanuda compras de petróleo ruso pese a sanciones de EE.UU. Gestión

La refinería estatal de India, Indian Oil Corp (IOC), ha confirmado la adquisición de cinco cargamentos de crudo ruso para entrega en diciembre, procedentes de entidades no sancionadas, y pese a la presión de EstadosUnidos para que reduzca sus compras de petróleo a Moscú. Según operadores citados, IOC considera que mientras se respeten las sanciones vigentes que no prohíben el crudo ruso en sí, sino las transacciones con ciertas compañías y líneas navieras sancionadas la compañía puede continuar importando. El caso plantea importantes interrogantes sobre la efectividad de las sanciones, la geopolítica energética del bloque AsiaPacífico y el impacto en los precios globales de petróleo. ¿Qué implicancias tiene para la independencia energética de India y para la estrategia de Washington? noticiashoy breakingnews internacionales



India compra crudo ruso

Indian Oil Corp petróleo ruso

crudo ruso entidades no sancionadas

presión de EE.UU. a India petróleo

importaciones de petróleo ruso India 2025

sanciones petroleras Rusia India

geopolítica energética India Rusia

precio del crudo descuento ruso

mercado petrolero Rusia India

refinerías indias compran petróleo ruso

suministro energético India Rusia

importaciones de crudo marítimo ruso India

estrategia petrolera India 2025

transacciones petroleras sancionadas Rusia

impacto de sanciones de EE.UU. al petróleo ruso



noticiashoy breakingnews internacionales India petróleo crudoRuso IndianOilCorp sanciones EstadosUnidos geopolítica



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EE.UU. SE PREPARA PARA BOMBARDEOS SELECTIVOS EN VENEZUELA RADAR24.

India reanuda compras de petróleo ruso pese a sanciones de EE.UU. Gestión.

¿HAY LUZ VERDE PARA INTERVENCIÓN EN VENEZUELA? I radarclips.

Noticias 31 de octubre: TRUMP USARÁ AL MEDICAID PARA IDENTIFICAR A MIGRANTES ILEGALES Gestión.

MADURO amenaza a los VENEZOLANOS que apoyen a EE.UU.: Pedirá la pérdida de nacionalidad Gestión.

EN CUATRO DÍAS EMPIEZA LA FIESTA, ADVIERTE ASESOR DE CASA BLANCA Gestión.

Noticias 30 de octubre: BUQUE DESTRUCTOR DE EE.UU ZARPA DEL CARIBE, MADURO AMENAZA A DISIDENTES.

EL PORTAAVIONES USS GERALD FORD YA SE ENCUENTRA EN EL CARIBE Gestión.

IMÁGENES DE JAMAICA DESTRUIDA TRAS EL PASO DEL HURACÁN MELISSA Gestión.

IMÁGENES de la DEVASTACIÓN que causó el HURACÁN MELISSA por JAMAICA, HAITÍ, CUBA y más Gestión.

GRUPO PARAMILITAR RUSO WAGNER PREPARA PLAN PARA RESCATAR A MADURO RADAR24.

BUQUE DESTRUCTOR USS GRAVELY deja Trinidad y Tobago tras ejercicios militares Gestión.

TRUMP y XI JINPING acuerdan REDUCCIÓN de ARANCELES tras encuentro CLAVE en COREA DEL SUR Gestión.

Noticias 30 de octubre: ATAQUE DE EE.UU EN EL PACÍFICO Y MADURO QUITA NACIONALIDADES Gestión.

BUQUE DESTRUCTOR USS GRAVELY DE EEUU ABANDONA TRINIDAD Y TOBAGO Gestión.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.