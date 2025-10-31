India reanuda compras de petróleo ruso pese a sanciones de EE.UU. Gestión
La refinería estatal de India, Indian Oil Corp (IOC), ha confirmado la adquisición de cinco cargamentos de crudo ruso para entrega en diciembre, procedentes de entidades no sancionadas, y pese a la presión de EstadosUnidos para que reduzca sus compras de petróleo a Moscú. Según operadores citados, IOC considera que mientras se respeten las sanciones vigentes que no prohíben el crudo ruso en sí, sino las transacciones con ciertas compañías y líneas navieras sancionadas la compañía puede continuar importando. El caso plantea importantes interrogantes sobre la efectividad de las sanciones, la geopolítica energética del bloque AsiaPacífico y el impacto en los precios globales de petróleo. ¿Qué implicancias tiene para la independencia energética de India y para la estrategia de Washington? noticiashoy breakingnews internacionales
India compra crudo ruso
Indian Oil Corp petróleo ruso
crudo ruso entidades no sancionadas
presión de EE.UU. a India petróleo
importaciones de petróleo ruso India 2025
sanciones petroleras Rusia India
geopolítica energética India Rusia
precio del crudo descuento ruso
mercado petrolero Rusia India
refinerías indias compran petróleo ruso
suministro energético India Rusia
importaciones de crudo marítimo ruso India
estrategia petrolera India 2025
transacciones petroleras sancionadas Rusia
impacto de sanciones de EE.UU. al petróleo ruso
