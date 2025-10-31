GRABADO el 31-10-2025

India reanuda compras de petróleo ruso pese a sanciones de EE.UU. Gestión

La refinería estatal de India, Indian Oil Corp (IOC), ha confirmado la adquisición de cinco cargamentos de crudo ruso para entrega en diciembre, procedentes de entidades no sancionadas, y pese a la presión de EstadosUnidos para que reduzca sus compras de petróleo a Moscú. Según operadores citados, IOC considera que mientras se respeten las sanciones vigentes que no prohíben el crudo ruso en sí, sino las transacciones con ciertas compañías y líneas navieras sancionadas la compañía puede continuar importando. El caso plantea importantes interrogantes sobre la efectividad de las sanciones, la geopolítica energética del bloque AsiaPacífico y el impacto en los precios globales de petróleo. ¿Qué implicancias tiene para la independencia energética de India y para la estrategia de Washington? noticiashoy breakingnews internacionales

India reanuda compras de petróleo ruso pese a sanciones de EE.UU. Gestión.

