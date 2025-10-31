Noticias 31 de octubre: TRUMP USARÁ AL MEDICAID PARA IDENTIFICAR A MIGRANTES ILEGALES Gestión
La administración del presidente Donald Trump, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS), ha ordenado a los estados que investiguen a determinadas personas inscritas en Medicaid para determinar si no son elegibles por su estatus migratorio. Esto se enmarca dentro de una política para salvaguardar los fondos de los contribuyentes, según afirmó el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Las reformas anunciadas generan un fuerte debate acerca de la elegibilidad migratoria, el control estatal sobre programas sociales y el riesgo de que personas en situación vulnerable queden excluidas del sistema de salud. Hoy analizamos qué dice la ley sobre inmigrantes y Medicaid, qué implicaciones tiene esta directiva y cómo podría afectar la cobertura médica en EE.UU.
En otro frente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los recientes ataques realizados por EE.UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, calificándolos de ejecuciones extrajudiciales. Al menos 62 personas murieron durante estas operaciones, lo que alimenta cuestionamientos sobre el marco legal y ético de las acciones militares.
También repasamos otros hechos clave: la refinería Indian Oil Corporation de India ha adquirido cargamentos de petróleo ruso pese a sanciones occidentales el huracán Huracán Melissa devastó Haití, Jamaica y partes de Cuba con decenas de muertos y la ONU exigió al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua responder por violaciones graves a los derechos humanos.
Quédate hasta el final para entender el hilo que conecta estas noticias salud pública, migración, operaciones militares, energía global y desastres naturales y cómo conforman un mapa complejo de políticas, geopolítica y derechos humanos.
