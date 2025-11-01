Noticias 1 de noviembre: EE.UU. AUMENTA PRESIÓN MILITAR EN VENEZUELA
Estados Unidos intensifica su despliegue militar en el Caribe: portaaviones, destructores, submarinos y ahora aviones F-35, B-1 y B-52 rodean las costas de Venezuela. Aunque Washington lo presenta como una operación antidrogas, Caracas denuncia una amenaza de intervención.
La tensión se agrava en Trinidad y Tobago, que declaró alerta general en su Ejército ante el avance de tropas y buques estadounidenses en la región.
Mientras tanto, Donald Trump reaviva el temor nuclear al anunciar que quiere reanudar pruebas con armas atómicas, una medida que ha provocado críticas globales.
En Brasil, más de 100 muertos dejó un operativo policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, generando protestas, denuncias de ejecuciones y pedidos de investigación por parte de la ONU.
Y en Asia, China envió a su astronauta más joven a la estación espacial Tiangong como parte de su plan para llegar a la Luna antes de 2030.
