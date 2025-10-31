¿HAY LUZ VERDE PARA INTERVENCIÓN EN VENEZUELA? I radarclips
El asesor de la CasaBlanca, LuisQuiñónez señaló que alrededor de 200 miembros del grupo paramilitar ruso "Wagner" habrían sido desplegados en Venezuela con la orden de entrenar, dirigir y defender a las fuerzas leales a NicolásMaduro, y estar preparados para extraerlo en caso de una intervención estadounidense. Quiñónez también informó sobre la llegada y posicionamiento de aeronaves rusas (con rutas y escalas en Cuba y Nicaragua), la posible llegada de sistemas antiaéreos avanzados y misiles antibarco, y el despliegue de una fuerza naval de EE. UU. en el Caribe como respuesta, lo que eleva el riesgo de enfrentamientos entre potencias. Estas afirmaciones provienen de entrevistas públicas del asesor y han sido difundidas por varios medios
