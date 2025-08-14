GRABADO el 14-08-2025

TRUMP ordena despliegue militar en el CARIBE para frenar a CÁRTELES de la droga Gestión

Estados Unidos ha iniciado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para contrarrestar amenazas de cárteles de la droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas globales, según fuentes citadas por Reuters.



El presidente Trump ordenó al Pentágono preparar opciones operativas, continuando una estrategia enfocada en reforzar la seguridad fronteriza y contener la migración. En los últimos meses, EE.UU. ya había desplegado buques de guerra y reforzado la vigilancia aérea para recopilar inteligencia y frenar el narcotráfico.



