Zoila Vega: Cada año la ciudad sufre las mismas inundaciones y desgracias El Regreso
Zoila Vega, una artista arequipeña, sobre el centralismo arequipeño: Cada año, la ciudad sigue sufriendo las mismas inundaciones y desgracias.. Escúchala en ElRegreso https://open.spotify.com/episode/2cbytK7ukShjR2tTrZxVDK?si1cZn32vCQLq6JfBlsyE96w
¡FUJIMORISTA RENUNCIA A KEIKO! Congresista deja Fuerza Popular por razones de conciencia.
PAISAJE NAVIDEÑO Granizada sorprende a Huancavelica y deja toda la ciudad cubierta de blanco.
PASÓ EN EL PERÚ: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida.
PREGONARON ODIO Marcha a favor de la PNP hizo lo mismo que critican a la generación Z.
LE ARRUINÓ EL "SHOW" Joven encara a José Jerí por corrupción en la PNP y ahora teme por su vida.
Congresista hablaba de "recuperar valores cívicos" pero se hacía la pedicure frente a la bandera.
¡JERÍ, ESCUCHA! Cómo frenar la delincuencia en el país, según Delia Espinoza y Harvey Colchado.
Colchado propone REORDENAR LA PNP: Si policías honestos suben de puesto, el cambio será inmediato.
Zoila Vega: No hay un solo carácter arequipeño, hay muchas formas de expresar la arequipeñidad.
Zoila Vega: Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente El Regreso.
¿Cómo llegó Perú a este punto de colapso por la delincuencia? Harvey Colchado responde.
Pedro Castillo REVELA cómo lo intentaron sobornar e insulta a Rospigliosi en el Congreso.
VOLARON TRAPITOS SUCIOS Mineros furiosos: no hubo acuerdo en ampliación del Reinfo en el Congreso.
Estado de emergencia inútil y la respuesta de la fiscal Delia Espinoza Pico a Pico.
