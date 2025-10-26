GRABADO el 26-10-2025

Zoila Vega: Cada año la ciudad sufre las mismas inundaciones y desgracias El Regreso

Zoila Vega, una artista arequipeña, sobre el centralismo arequipeño: Cada año, la ciudad sigue sufriendo las mismas inundaciones y desgracias.. Escúchala en ElRegreso https://open.spotify.com/episode/2cbytK7ukShjR2tTrZxVDK?si1cZn32vCQLq6JfBlsyE96w

¡FUJIMORISTA RENUNCIA A KEIKO! Congresista deja Fuerza Popular por razones de conciencia.

PAISAJE NAVIDEÑO Granizada sorprende a Huancavelica y deja toda la ciudad cubierta de blanco.

PASÓ EN EL PERÚ: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida.

PREGONARON ODIO Marcha a favor de la PNP hizo lo mismo que critican a la generación Z.

LE ARRUINÓ EL "SHOW" Joven encara a José Jerí por corrupción en la PNP y ahora teme por su vida.

Congresista hablaba de "recuperar valores cívicos" pero se hacía la pedicure frente a la bandera.

¡JERÍ, ESCUCHA! Cómo frenar la delincuencia en el país, según Delia Espinoza y Harvey Colchado.

Colchado propone REORDENAR LA PNP: Si policías honestos suben de puesto, el cambio será inmediato.

Zoila Vega: No hay un solo carácter arequipeño, hay muchas formas de expresar la arequipeñidad.

Zoila Vega: Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente El Regreso.

¿Cómo llegó Perú a este punto de colapso por la delincuencia? Harvey Colchado responde.

Pedro Castillo REVELA cómo lo intentaron sobornar e insulta a Rospigliosi en el Congreso.

VOLARON TRAPITOS SUCIOS Mineros furiosos: no hubo acuerdo en ampliación del Reinfo en el Congreso.

Estado de emergencia inútil y la respuesta de la fiscal Delia Espinoza Pico a Pico.

