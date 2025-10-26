GRABADO el 26-10-2025

Zoila Vega: No hay un solo carácter arequipeño, hay muchas formas de expresar la arequipeñidad

Zoila Vega, reconocida musicóloga y docente arequipeña, ha recorrido escenarios y archivos en busca de comprender la historia musical del sur del Perú. En esta conversación nos habla de como entiende Arequipa y la música como reflejo de nuestra identidad, de su labor en la formación de nuevas generaciones y de la ciudad como un espacio sonoro que guarda memoria y crea comunidad.

