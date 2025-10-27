GRABADO el 27-10-2025

Congresista hablaba de "recuperar valores cívicos" pero se hacía la pedicure frente a la bandera

CON DINERO DE TODOS El escándalo de la congresista Lucinda Vásquez, captada mientras recibía una pedicure por parte de un trabajador de su despacho que además sería su sobrino nieto, ha vuelto a exponer la decadencia de la política peruana. Paradójicamente, Vásquez solía presentarse en entrevistas como una impulsora de la recuperación de valores y deberes cívicos en la sociedad.



No sería el único, a otro trabajador se le captó realizando labores domésticas en la casa de la congresista en horario laboral.



Los trabajadores Luis Llaguento Heredia y Edward Rengifo Pezo habrían cometido el delito de peculado. Este escándalo se sumaría a la denuncia constitucional que pesa en su contra de la congresista por presuntamente interceder ante funcionarios por el nombramiento de docente.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

lucindavasquez cuartopoder escandalo congresodelperu

Desde El Búho pe

Congresista hablaba de "recuperar valores cívicos" pero se hacía la pedicure frente a la bandera.

SPOILER: NO ES EL ESTADO DE EMERGENCIA Las claves para salvar al Perú de la ola de crimen.

Colchado propone REORDENAR LA PNP: Si policías honestos suben de puesto, el cambio será inmediato.

Zoila Vega: Cada año la ciudad sufre las mismas inundaciones y desgracias El Regreso.

Zoila Vega: No hay un solo carácter arequipeño, hay muchas formas de expresar la arequipeñidad.

Zoila Vega: Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente El Regreso.

¿Cómo llegó Perú a este punto de colapso por la delincuencia? Harvey Colchado responde.

Pedro Castillo REVELA cómo lo intentaron sobornar e insulta a Rospigliosi en el Congreso.

VOLARON TRAPITOS SUCIOS Mineros furiosos: no hubo acuerdo en ampliación del Reinfo en el Congreso.

Estado de emergencia inútil y la respuesta de la fiscal Delia Espinoza Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Jueces inaplican leyes de impunidad y condenan a 12 años de cárcel a militares.

PROHIBIR NO ES SOLUCIÓN Delia Espinoza cuestiona el estado de emergencia: "debe ser silencioso".

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.