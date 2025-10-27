GRABADO el 27-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 27 octubre 2025



JUNÍN: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida en el VRAEM

CUSCO: Universitarios marcan distancia de la huelga de docentes: no podemos perder el semestre

AREQUIPA: Gobernador de Arequipa no considera necesario un estado de emergencia contra criminalidad

AYACUCHO: Alcalde de La Mar niega liderar red de corrupción y denuncia persecución política

LORETO: Dirigente apoyan a alcalde de Trompeteros en Loreto

PUNO: Regidora de Juli sufriría acoso político desde el 2023 sin respuesta de las autoridades



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



