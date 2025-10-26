GRABADO el 26-10-2025

¡JERÍ, ESCUCHA! Cómo frenar la delincuencia en el país, según Delia Espinoza y Harvey Colchado

CRIMINALIDAD EN EL PERÚ El estado de emergencia y las constantes apariciones ante cámaras del presidente José Jerí parecen no ser efectivas frente a la ola de criminalidad, extorsiones y sicariato que preocupa a todos los peruanos. Los ataques a transportistas y los asesinatos siguen siendo pan de cada día en los noticieros.



Ante esta realidad, en entrevista con El Búho, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el exjefe de la Diviac, coronel en retiro Harvey Colchado, esbozaron posibles soluciones y acciones que el gobierno debe emprender si realmente espera enfrentar a la delincuencia organizada, especialmente en Lima.



Aquí, lo que nos dijeron. Spoiler: la salida no son estados de emergencia eternos.



