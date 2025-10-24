GRABADO el 24-10-2025

Pedro Castillo REVELA cómo lo intentaron sobornar e insulta a Rospigliosi en el Congreso

Pedro Castillo llama basura a Fernando Rospigliosi y recuerda que congresistas le enviaban sobres para pedirle puestos en ministerios



Guillermo Bermejo es sentenciado a 15 años de prisión por afiliación terrorista: su curul quedaría vacía



Cambios en normas del Congreso salvaron a parlamentarios de sanciones por proselitismo





Desde El Búho pe

Zoila Vega: Cada año la ciudad sufre las mismas inundaciones y desgracias El Regreso.

Zoila Vega: No hay un solo carácter arequipeño, hay muchas formas de expresar la arequipeñidad.

Zoila Vega: Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente El Regreso.

¿Cómo llegó Perú a este punto de colapso por la delincuencia? Harvey Colchado responde.

VOLARON TRAPITOS SUCIOS Mineros furiosos: no hubo acuerdo en ampliación del Reinfo en el Congreso.

Estado de emergencia inútil y la respuesta de la fiscal Delia Espinoza Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Jueces inaplican leyes de impunidad y condenan a 12 años de cárcel a militares.

PROHIBIR NO ES SOLUCIÓN Delia Espinoza cuestiona el estado de emergencia: "debe ser silencioso".

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza.

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

