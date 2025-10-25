GRABADO el 25-10-2025

Zoila Vega: Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente El Regreso

Zoila Vega, escritora y docente, reflexiona sobre la enseñanza de la música en un mundo de cambios frenéticos. Las universidades deben actualizarse en tecnología y contenidos, es urgente. Escúchala en ElRegreso https://open.spotify.com/episode/2cbytK7ukShjR2tTrZxVDK

Zoila Vega: No hay un solo carácter arequipeño, hay muchas formas de expresar la arequipeñidad.

¿Cómo llegó Perú a este punto de colapso por la delincuencia? Harvey Colchado responde.

Pedro Castillo REVELA cómo lo intentaron sobornar e insulta a Rospigliosi en el Congreso.

VOLARON TRAPITOS SUCIOS Mineros furiosos: no hubo acuerdo en ampliación del Reinfo en el Congreso.

Estado de emergencia inútil y la respuesta de la fiscal Delia Espinoza Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Jueces inaplican leyes de impunidad y condenan a 12 años de cárcel a militares.

PROHIBIR NO ES SOLUCIÓN Delia Espinoza cuestiona el estado de emergencia: "debe ser silencioso".

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza.

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres.

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko.

