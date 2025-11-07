GRABADO el 07-11-2025

SolgasPro: El GNL permite a nuestros clientes reducir emisiones y ahorrar en sus operaciones.

BrandedContent. SolgasPro presentó en PERUMIN 2025, el evento minero más importante de Latinoamérica, su nueva solución de Gas Natural Licuado (GNL), diseñada para optimizar procesos mineros, mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental. En esta entrevista, Alessandra Dentone, Directora Comercial de SolgasPro, detalla cómo el GNL se integra al portafolio de soluciones energéticas sostenibles de la compañía: un combustible más limpio que permite reducir hasta un 25 de emisiones de CO₂, disminuir en 96 las partículas contaminantes y generar ahorros de hasta 40 en costos operativos. Con el despliegue de un corredor nacional de estaciones de servicio GNL y la instalación de plantas satelitales de regasificación, SolgasPro busca consolidarse como socio estratégico de la minería, acompañando a las empresas en su transición hacia operaciones más sostenibles y eficientes.
Descubre más en solgaspro.com.pe

Desde Semanaeconomica

SolgasPro: El GNL permite a nuestros clientes reducir emisiones y ahorrar en sus operaciones..

La Tiggo 9 llega para marcar una nueva etapa en el segmento de las SUVs.

¿Cómo aumentar la inclusión financiera en Perú? La IA en las microfinanzas - Episodio 1.

PwC Perú: Integramos nuestro expertise y la tecnología para agregar mayor valor.

Foro de empleo juvenil: potenciando su inserción laboral .

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral.

Ford: Nuestro objetivo es ofrecer en Perú lo mejor del portafolio global de la marca.

Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio.

El desafío de la resiliencia en Perú: ¿estamos realmente preparados?.

Adidas inaugura Brand Center en Lima.

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral.

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.

Los clientes más leales de RIMAC Seguros.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Semanaeconomica

video

SolgasPro: El GNL permite a nuestros clientes reducir emisiones y ahorrar en sus operaciones.

video

La Tiggo 9 llega para marcar una nueva etapa en el segmento de las SUVs

video

¿Cómo aumentar la inclusión financiera en Perú? La IA en las microfinanzas - Episodio 1

video

PwC Perú: Integramos nuestro expertise y la tecnología para agregar mayor valor

video

Foro de empleo juvenil: potenciando su inserción laboral

video

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral

video

Ford: Nuestro objetivo es ofrecer en Perú lo mejor del portafolio global de la marca

video

Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio

video

El desafío de la resiliencia en Perú: ¿estamos realmente preparados?

video

Adidas inaugura Brand Center en Lima

video

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral

video

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial

video

Los clientes más leales de RIMAC Seguros

video

Revive los 40 años de SEMANAeconómica

video

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día Internacional de la Radiología

Día Internacional de la Radiología

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial del Urbanismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 08 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo