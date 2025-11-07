GRABADO el 07-11-2025

SolgasPro: El GNL permite a nuestros clientes reducir emisiones y ahorrar en sus operaciones.

BrandedContent. SolgasPro presentó en PERUMIN 2025, el evento minero más importante de Latinoamérica, su nueva solución de Gas Natural Licuado (GNL), diseñada para optimizar procesos mineros, mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental. En esta entrevista, Alessandra Dentone, Directora Comercial de SolgasPro, detalla cómo el GNL se integra al portafolio de soluciones energéticas sostenibles de la compañía: un combustible más limpio que permite reducir hasta un 25 de emisiones de CO₂, disminuir en 96 las partículas contaminantes y generar ahorros de hasta 40 en costos operativos. Con el despliegue de un corredor nacional de estaciones de servicio GNL y la instalación de plantas satelitales de regasificación, SolgasPro busca consolidarse como socio estratégico de la minería, acompañando a las empresas en su transición hacia operaciones más sostenibles y eficientes.

