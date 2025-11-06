GRABADO el 06-11-2025

¿Cómo aumentar la inclusión financiera en Perú? La IA en las microfinanzas - Episodio 1

En un país donde miles de personas aún no acceden a servicios financieros formales, la IA se convierte en una herramienta clave para cerrar esta brecha. Su capacidad de analizar datos, predecir comportamientos y ofrecer soluciones personalizadas está transformando la forma en que las microfinanzas llegan a más personas.



En este primer episodio de la "IA en las microfinanzas", una serie creada por Mibanco y Semana Económica, exploramos cómo la tecnología está revolucionando el sistema microfinanciero, haciéndolo más accesible, equitativo y sostenible. ¡Descúbrelo aquí!



Participan:



- Sandro Denegri, Chief Data Officer de Mibanco



- Rafael Lemor, Head of Artificial Intelligence en Credicorp



- Luis Castillo, Jefe de Políticas Sociales y Regionales del BCRP



- Manuel Tello, Director de Data Analytics en Mapfre Perú



InteligenciaArtificial Microfinanzas InclusiónFinanciera

Desde Semanaeconomica

