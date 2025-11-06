GRABADO el 06-11-2025

¿Cómo aumentar la inclusión financiera en Perú? La IA en las microfinanzas - Episodio 1

En un país donde miles de personas aún no acceden a servicios financieros formales, la IA se convierte en una herramienta clave para cerrar esta brecha. Su capacidad de analizar datos, predecir comportamientos y ofrecer soluciones personalizadas está transformando la forma en que las microfinanzas llegan a más personas.

En este primer episodio de la "IA en las microfinanzas", una serie creada por Mibanco y Semana Económica, exploramos cómo la tecnología está revolucionando el sistema microfinanciero, haciéndolo más accesible, equitativo y sostenible. ¡Descúbrelo aquí!

Participan:

- Sandro Denegri, Chief Data Officer de Mibanco

- Rafael Lemor, Head of Artificial Intelligence en Credicorp

- Luis Castillo, Jefe de Políticas Sociales y Regionales del BCRP

- Manuel Tello, Director de Data Analytics en Mapfre Perú

InteligenciaArtificial Microfinanzas InclusiónFinanciera

Desde Semanaeconomica

¿Cómo aumentar la inclusión financiera en Perú? La IA en las microfinanzas - Episodio 1.

PwC Perú: Integramos nuestro expertise y la tecnología para agregar mayor valor.

Foro de empleo juvenil: potenciando su inserción laboral .

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral.

Ford: Nuestro objetivo es ofrecer en Perú lo mejor del portafolio global de la marca.

Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio.

El desafío de la resiliencia en Perú: ¿estamos realmente preparados?.

Adidas inaugura Brand Center en Lima.

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral.

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.

Los clientes más leales de RIMAC Seguros.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Semanaeconomica

video

¿Cómo aumentar la inclusión financiera en Perú? La IA en las microfinanzas - Episodio 1

video

PwC Perú: Integramos nuestro expertise y la tecnología para agregar mayor valor

video

Foro de empleo juvenil: potenciando su inserción laboral

video

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral

video

Ford: Nuestro objetivo es ofrecer en Perú lo mejor del portafolio global de la marca

video

Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio

video

El desafío de la resiliencia en Perú: ¿estamos realmente preparados?

video

Adidas inaugura Brand Center en Lima

video

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral

video

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial

video

Los clientes más leales de RIMAC Seguros

video

Revive los 40 años de SEMANAeconómica

video

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado

video

Cocktail VIP Lexus en Miraflores

video

Panorama Macroeconómico 2025

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 07 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo