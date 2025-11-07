GRABADO el 07-11-2025

La Tiggo 9 llega para marcar una nueva etapa en el segmento de las SUVs

BrandedContent Chery presentó en el Perú la nueva Tiggo 9, un SUV que marca una nueva etapa en la evolución de la marca hacia el segmento premium. Juan Francisco Figari, Sub Gerente Comercial de Chery Tiggo en Perú, cuál es la propuesta de valor de este modelo y las innovaciones tecnológicas que lo diferencian.


La Tiggo 9 destaca por su diseño elegante, altos estándares de seguridad, con más de 10 airbags, sistemas de asistencia a la conducción y carrocería de acero de alta resistencia. Este lanzamiento busca reafirmar su compromiso con ofrecer vehículos que combinan tecnología, confort y seguridad para el consumidor peruano.


Conoce más sobre la Tiggo 9 aquí:

