Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Ayacucho intensificó sus protestas y dirigió sus reclamos a la presidenta Dina Boluarte. Ronald Pizarro, secretario regional del gremio, afirmó que es urgente la firma de la ley que eleva las pensiones de los docentes jubilados de 400 a 3,300 soles. Estamos exigiendo que la presidenta Boluarte firme la ley que permitirá que las pensiones de nuestros compañeros jubilados aumenten, señaló.

El sindicato anunció que hoy martes 30 de septiembre se realizará una vigilia simultánea en todas las plazas de armas del país a las 6:00 p.m. Además, el 2 de octubre se desarrollará una movilización nacional en Lima, con destino a Palacio de Gobierno, que se replicará en las capitales de región y provincias para mantener la presión contra el Ejecutivo.

De no obtener respuesta, el Sutep convocará a una asamblea nacional el 11 de octubre para debatir la posibilidad de una huelga indefinida. Pizarro explicó que la medida no solo busca la promulgación de la ley de pensiones, sino también atender otras demandas vinculadas al financiamiento del sector educación en el presupuesto 2026.

El dirigente advirtió que en el proyecto de presupuesto no se contemplan recursos para el pago de la deuda social ni para alcanzar el 6 del Producto Bruto Interno destinado a educación, como establece la Constitución. Recordó que la última huelga nacional indefinida fue suspendida en octubre de 2024 tras acuerdos con el Ministerio de Educación, pero las promesas continúan sin cumplirse.



