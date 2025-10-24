GRABADO el 24-10-2025

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza

PICO A PICO La decisión de la Junta Nacional de Justicia de desacatar la orden judicial que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación es un síntoma grave que incrementa la desconfianza en las instituciones del sistema de justicia. A ello se suman los cuestionamientos hacia las autoridades que las encabezan, como el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, y el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino.

Este escenario profundiza la crisis institucional y amenaza aún más la credibilidad del sistema democrático.



