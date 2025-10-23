GRABADO el 23-10-2025

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko

Mientras la familia y amigos aún lloran la muerte del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Truko, diversas autoridades, e incluso el grupo La Resistencia, han salido en defensa del suboficial Luis Magallanes, el policía que le disparó. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, pasó de pedir disculpas públicas a calificar a Magallanes como un héroe, destacando sus labores dentro de la institución y asegurando que no hubo intención criminal en el caso del músico.



Por su parte, el grupo violentista La Resistencia protestó en las inmediaciones del hospital donde Magallanes permanece internado y calificó de terrorista a Truko, mientras lo defendían.



En paralelo, se ha reportado el borrado de un mural en homenaje a Eduardo Ruiz en Lima, así como la eliminación parcial de otro mural similar en Cusco.



