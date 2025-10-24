GRABADO el 24-10-2025

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen

AGENDA REGIONAL El coronel en retiro y exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, recordó que José Jerí votó a favor de leyes que favorecían al crimen cuando era congresista. Señaló que, si realmente busca combatir la criminalidad, debe mostrar coherencia derogando las normas que debilitaron el trabajo de la Policía y la Fiscalía en la investigación del delito. Además, consideró necesario reincorporar a los buenos policías que fueron removidos de sus cargos durante el gobierno de Dina Boluarte.



Mira la entrevista completa en https://www.youtube.com/watch?vZJ76lcnvse0t166s



