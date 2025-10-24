GRABADO el 24-10-2025

VOLARON TRAPITOS SUCIOS Mineros furiosos: no hubo acuerdo en ampliación del Reinfo en el Congreso

Congresistas de la Comisión de Energía y Minas no lograron ponerse de acuerdo y, tras tres horas de sesión, solo acordaron que el predictamen sobre la ampliación del Reglamento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe seguirse trabajando en mesa de trabajo con otros sectores.



Los legisladores que defienden la ampliación del Reinfo proponen extender el plazo mucho más allá: algunos plantearon que sea hasta 2028 o 2029, e incluso el congresista Pasión Dávila solicitó que sea indefinido.



Por su parte, la congresista Patricia Juárez, perteneciente al bloque que rechaza la iniciativa, criticó que los promotores de la medida estén claramente defendiendo a la minería informal, en lugar de promover la formalización.



Mientras tanto, los mineros informales que protestaban en los exteriores del Congreso exigen avances concretos y se dijeron traicionados tras la falta de resolución. Anunciaron que retomarán las movilizaciones la próxima semana si no se concreta la ampliación.



El predictamen que motiva la disputa se basa en tres proyectos de ley presentados por los congresistas Guido Bellido, Roberto Sánchez y Wilson Quispe, que buscan ampliar la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, con la reincorporación de más de 50 000 mineros excluidos.



En una votación reciente, por 14 votos a favor y 8 en contra, la Comisión aprobó que el dictamen sea visto en mesa técnica, lo cual representa un freno al debate y aplaza la decisión hacia otra instancia.



El debate adquiere mayor tensión debido al conflicto entre formalización y minería informal: opositores advierten que la ampliación podría perpetuar la minería ilegal y favorecer redes criminales, mientras los promotores argumentan que sin esa prórroga miles de trabajadores quedarían excluidos y en la informalidad.



En este contexto, la Comisión de Energía y Minas decidió que la ampliación del Reinfo y las modificaciones al marco legal de la pequeña minería deben debatirse en diálogo con representantes del Estado, gremios y especialistas, para evitar decisiones apresuradas.



Así, tras una sesión llena de expectación, la apuesta por ampliar el Reinfo quedó momentáneamente en pausa.





Desde El Búho pe

